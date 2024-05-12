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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستبعد مديرة مدرسة للتمريض لهذا السبب

مبنى محافظة أسوان
مبنى محافظة أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عزل وإستبعاد مديرة مدرسة النفق للتمريض من الوظيفة ، مع تولى وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وذلك بعد ثبوت نقل نجلتها وعدد من الطالبات من مدرسة أبو سمبل السياحية للتمريض إلى بعض المدارس بمدينة أسوان.

ويأتى ذلك على الرغم من عدم مطابقة شروط ومجموع الإلتحاق بين مدرسة أبو سمبل السياحية والمدارس الواقعة بمدينة أسوان مخالفة للوائح والضوابط القانونية المنظمة لذلك مما أثار حفيظة باقى الطالبات وأولياء الأمور.

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الشفافية

ويأتى ذلك للضرب بيدٍ من حديد لمواجهة أى محاولات للفساد وتطبيقاً للشفافية والنزاهة. 

ووجه المحافظ بالتحقيق مع كافة المختصين والمسئولين عن نقل الطالبات بالصف الأول أثناء العام الدراسى الحالى 2023/2024 لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم فى حالة ثبوت عدم الإلتزام بالقواعد والضوابط المنظمة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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