رجال الأعمال المصريين: ملف الطاقة يحتل الأولوية الملحة للاقتصاد الوطني

أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أنه إيمانا من مجتمع رجال الأعمال بدور الجمعية الوطني ، وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد المصري، كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية، على مدى السنوات الأخيرة قدمت الجمعية العديد من أوراق العمل تتضمن فكرة ورؤية مجتمع الاعمال لتطوير بيئية الاستثمار ، والاعمال في مصر في اطار المسئولية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة .



وأوضح عيسى خلال مؤتمر المثلث الذهبي أن ملف الطاقة يحتل الأولوية الملحة للاقتصاد المصرى، حيث تبنت الجمعية هذا الملف وعقدنا مؤتمرين خلال عامي 2015 / 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة ووضع رؤية وحلول فعاله للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة.



وأشار الى انه جهود الدولة لدعم القطاع الصناعى وتحقيق اقتصاد مستدام لديه القدرة والمرونة الكافية للصمود أمام كافة التحديدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث بادرت الجمعية بعقد مؤتمر المثلث الذهبى الذى يعد منصة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين بالقطاع الصناعى للوصول إلى خارطة طريق للتحرك سويا نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الأعمال نحو زيادة الاستثمارات.