السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديد من إجل إعادة استخدام المياه، وما تم لتوفير 7.5 مليون متر مياه، كلف الدولة 190 مليار جنيه تكلفة مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن إعادة استخدام المياه يكلف كثير، وهذه المشروعات كانت ضرورية رغم تكلفتها الباهظة إنقاذ مستقبل مصر الزراعي.

وأشار إلى أن الدولة كان هدفها الأساسي توفير احتياجات المواطنين، وأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قال إن محطات الكهرباء تحتاج 50 مليار جنيه.