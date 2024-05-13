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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني محروس يكشف موعد طرح "بنجيب القرش" لـ مصطفى حجاج وحاتم عمور

صدى البلد

كشف المنتج هاني محروس موعد طرح أغنية بنجيب القرش للنجم مصطفى حجاج والفنان حاتم عمور .

وكتب هاني محروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :" #بنجيب_القرش الاربعاء الساعة 5 بتوقيت مصر ".

احتلت الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني "اللي جاي بتاعنا" للفنان مصطفى حجاج وعصام صاصا، المركز الرابع عشر ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا واستماعًا على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت أغنية اللي جاي بتاعنا نجاحًا واسعًا منذ طرحها عبر التطبيق اليوتيوب .

أغنية اللي جاي بتاعنا، هي الأغنية الدعائية لفيلم “الإسكندراني”  الذي عرض في السينمات وهي غناء مصطفى حجاج وعصام صاصا، كلمات منة القيعي، توزيع الموسيقى أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، إخراج خالد يوسف.

كلمات أغنية اللي جاي بتاعنا

وتقول كلمات الأغنية: امبارح واه من امبارح سلام لكل حد سايب فينا حتة للبايع واللي شاري وسلام يا شدة للهم واللي عنده دم ورقبته سدة سلام لكل اللي خلانا كدا النهاردة قد ما تعرف عد انا شوفت ولسة لسة فات الكتير قولنا مصير ولسه باقيلنا هسة ماعييش جمايل لوحديشايل عايش بحكي قصة انا كنت ايه وبقيت ف ايه بطولي ياسطي اللي فات بقي مات كان لع نة واللي جي دا جي بتاعنا واللي جايحلويات جايلي أنا بالذات ده إلى جاي جاي بتاعنا طاب كنتوا فين لما انا قولت بكرا هعمل وسط الشقي لما راهنت ازاي هكمل باع اللي باعواللي اشتري دا كان قليل صف ف طابوري عشان وصلت قاعد مقيل سلام لكل حد شافنا وفينا صدق لكل زنقة وكل صعب وكل خندق سلامللصح والغلط وسلام يا مبدأ والمر اللي طفح عشان الحلو يبدأ ده اللي فات بقي مات كان لعنة واللي جي دا جي بتاعنا اللي جاي حلوياتجايلي أنا بالذات ده اللي جاي جاي بتاعنا.

هاني محروس مصطفي حجاج بنجيب القرش

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