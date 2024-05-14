الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع.. تفاصيل

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنه تم استيراد كميات كبيرة من السكر، وذلك تزامنا مع استقرار سعر الدولار، متابعا: وزارة التموين بدأت في ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق.



وأضاف أحمد جابر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الغرفة في تواصل مستمر مع التجار، ومع المواطنين من خلال تلقي شكاوي المواطنين، نتيجة عدم توافر السلع أو رفع الأسعار.

واسترسل: نشهد الآن حالة من الاستقرار بالنسبة للأسعار، وكافة السلع الغذائية متوفرة.

ولفت إلى أن أسعار السلع ستنخفض خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض سعر الدولار.