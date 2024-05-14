الدقهلية.. انقطاع المياه عن طلخا بالكامل وبعض مناطق نبروه لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مناطق نبروه و طلخا بالكامل، وذلك أعتبارا من الساعة 4 عصراً يوم الخميس الموافق 15/5/2024 حتي الساعة 4 فجر يوم الجمعة الموافق 16/5/2024 ولمدة 12 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا للقيام بأعمال صيانة علي خط 600 مم زهر بطلخا ( أعمال مقاول ).

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.