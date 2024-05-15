أشرف صبحي يناقش مع الاتحاد الشبابي لدعم مصر الأنشطة والبرامج المستقبلية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، بأعضاء الكيان الشبابي "الاتحاد الشبابي لدعم مصر " برئاسة المهندس فتحي شومان عضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

وتناول اللقاء مناقشة أعضاء الكيان من مختلف محافظات الجمهورية عن المبادرات والأفكار المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الشباب والرياض بالحرص علي وضع الخطط التي تستهدف تنمية الشباب وتأهيلية بمختلف محافظات الجمهورية، والسعي الجاد والمتواصل نحو تأسيس قواعد شبابية جديدة تسهم في بناء وتنمية المجتمع.