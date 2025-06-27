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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
عزة عاطف

يبدو أن فورد على أعتاب رقم قياسي غير مريح، بعدما أصدرت 100 حملة استدعاء خلال عام واحد، ورغم أن الشركة لم تصل بعد إلى هذا الرقم بالكامل، فإنها تقترب منه بخطى ثابتة، مع إعلان 3 حملات استدعاء جديدة هذا الأسبوع.

استدعاء F-150 موديل 2025: خطر الاحتكاك والتوقف المفاجئ

أعلنت فورد عن استدعاء 40 شاحنة من طراز F-150 موديل 2025، مزودة بمحركات EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر. 

تكمن المشكلة في احتمال تلامس بين سلك توصيل المحرك وخرطوم سائل تبريد المحرك، مما قد يؤدي إلى تلف السلك أو انفصال دبابيس موصل وحدة نقل الحركة، وبالتالي حدوث توقف مفاجئ للمحرك أثناء القيادة.

تعود المشكلة إلى عدم تثبيت خرطوم التبريد بشكل صحيح داخل حزمة أسلاك المحرك، التي تفتقر للحماية الكافية من التآكل. 

وستقوم فورد بإصلاح المشكلة عبر فحص الأسلاك وإصلاحها، ونقل مشبك الخرطوم، مع إضافة غلاف واقٍ.

استدعاء رينجرز 2025: عدادات غير مهيأة بشكل صحيح

يشمل الاستدعاء الثاني 45 شاحنة فورد رينجرز موديل 2025، تعاني من خلل في تكوين لوحة العدادات. 

ونتيجة لذلك، قد لا تعمل بعض مصابيح التحذير والعدادات مثل مؤشر الوقود، وتحذير الاصطدام الأمامي، بشكل صحيح.

وأشارت فورد إلى وجود ستة مطالبات ضمان تتعلق بهذه المشكلة حتى الآن، وستقوم الشركة بإعادة تهيئة لوحة العدادات في مراكز الخدمة التابعة لها.

مع هذه الدفعة الجديدة من الاستدعاءات، تقترب فورد من تسجيل واحدة من أعلى نسب الاستدعاءات بين شركات السيارات خلال عام واحد. 

وهو أمر يعكس الحاجة إلى مراجعة أعمق في سلاسل الإنتاج وضمانات الجودة داخل مصانع الشركة.

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