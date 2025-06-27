بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

احتفلت البلوجر والكاتبة كنزي مدبولي، أمس الخميس، بعقد قرانها بعد خطوبة دامت لأكثر من 8 سنوات.

وشهد كتب كتاب البلوجر كنزي مدبولي، حضور العديد من صناع المحتوى وغيرهم من الأشخاص للأحتفال معها بعقد قرانها.

أطلت كنزي مدبولي، بفستان بسيط وناعم باللون البيج ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تمنع كتب الكتاب بالعديد من المواقف الطريفة بينها هي وعائلتها وأصدقائها تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم.

ولكن البلوجر كنزي مدبولي، اختتمت كتب الكتاب بموقف غريب، وقامت بالقفز في حمام السباحة مع زوجها فراس ثم التقطوا العديد من الصور .

وعلقت كنزي مدبولي، بعد ذلك على فيديو قفزها في حمام السباحة وقالت “ عشان نبدأ بداية جديدة ”

ونعرض لكم بعض صور البلوجر كنزي مدبولي خلال عقد قرانها.