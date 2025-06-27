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مجالس الذاكرين.. 2963 ندوة دينية لمواجهة الإرهاب والتطرف والتراجع الأخلاقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجالس الذاكرين.. 2963 ندوة دينية لمواجهة الإرهاب والتطرف والتراجع الأخلاقي

الأوقاف تعقد 2963 ندوة في ليلة عامرة بالذكر والصلاة على النبي
الأوقاف تعقد 2963 ندوة في ليلة عامرة بالذكر والصلاة على النبي
محمد شحتة

نظمت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي "مجالس الذاكرين"، وذلك في إطار جهودها العلمية والدعوية والتثقيفية، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتراجع الأخلاقي، واستعادة وبناء الشخصية المصرية من منطلق ديني ووطني.

وقد شهدت المجالس تفاعلًا واسعًا من رواد المساجد، حيث يُعقد هذا البرنامج المبارك مساء كل خميس من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويتضمن قراءة منتظمة من كتاب (الأذكار) للإمام النووي رحمه الله.

وقد تناولت قراءة هذا الأسبوع المقطع الممتد من "باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء" حتى "باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه"، كما شملت المجالس قراءة سورة يس، ومجلسًا مباركًا للصلاة على سيدنا رسول الله، في أجواء روحانية تسودها المحبة والسكينة والخشوع.

وتُعد هذه المجالس إحدى المحطات الدعوية المهمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف لإحياء سنن الذكر، وربط الناس بهدي سيدنا النبي، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس أبناء المجتمع، من خلال الجمع بين العلم والذكر والروحانية، وقد حرص أئمة المساجد وقيادات الدعوة على تفعيل المجالس في المساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية كافة.

الأوقاف ندوة علمية المساجد الأذكار سيدنا النبي أئمة المساجد

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