مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في تصنيف "الجنوب العالمي" لعام 2024

حصلت مصر على المركز السادس في أول إصدار لتصنيف "الجنوب العالمي" الصادر عن بنك دويتشه لعام 2024، لتتصدر بذلك دول القارة الإفريقية في هذا التصنيف، وتأتي في المرتبة الثانية عربيًا.

ويضم تصنيف "الجنوب العالمي" 130 دولة تمثل مجتمعة نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقطنها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، ما يمنح المؤشر أهمية كبيرة في قياس التوازنات الاقتصادية العالمية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجاري الأكبر لمصر خلال عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في مختلف القطاعات، وخاصة في مجالات الطاقة، والصادرات الزراعية، والصناعات التحويلية.

ويأتي تصنيف "الجنوب العالمي" في إطار الاتجاهات العالمية التي تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الدول التي تمثل قوى صاعدة في الاقتصاد الدولي خارج منظومة الدول الصناعية الكبرى.