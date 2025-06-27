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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

في حادثة أثارت الكثير من الجدل، تقدم رجل يدعى «جيريمي بوركيت» وهو مقيم في ولاية تكساس، بدعوى قضائية جماعية ضد شركة جنرال موتورز بعد سرقة شاحنته جي إم سي سييرا 1500 موديل 2016 من أمام منزله دون أي علامات اقتحام أو إنذار. 

الدعوى، التي جاءت في 47 صفحة، تزعم أن أنظمة المفاتيح اللاسلكية في سيارات جنرال موتورز تسهل على اللصوص نسخ الإشارة وتشغيل السيارة بسهولة.

تفاصيل طريقة السرقة

تشير الدعوى إلى أن اللصوص اقتربوا من باب منزل بوركيت ونسخوا الإشارة اللاسلكية للمفتاح عن بعد، ثم استخدموها لفتح السيارة وتشغيلها والفرار بها خلال دقائق. 

ورغم تعويض شركة التأمين لبوركيت، فإنه لا يزال يشعر بالقلق، خصوصًا وأنه يقود حاليًا طرازًا أحدث من نفس الشاحنة.

اتهامات بالاحتيال والإهمال

اتهم محامو بوركيت شركة جنرال موتورز بممارسات "غير عادلة ومضللة و/أو احتيالية"، مؤكدين أن الشركة لم تتخذ أي إجراء حقيقي لمنع تكرار مثل هذه السرقات، رغم معرفتها بالخطر. 

وتطالب الدعوى بتعويضات تشمل فقدان القيمة، تكاليف الإصلاح، ارتفاع أقساط التأمين، الوقت الضائع، و"المعاناة والإزعاج".

المركبات المتأثرة بالدعوى

تستهدف الدعوى القضائية معظم شاحنات وسيارات SUV كاملة الحجم من جنرال موتورز منذ عام 2010 وحتى اليوم، بما في ذلك:

  • شيفروليه تاهو
  • شيفروليه سوبربان
  • شيفروليه سيلفرادو
  • جي إم سي يوكون / يوكون XL
  • جي إم سي سييرا
  • كاديلاك إسكاليد / إسكاليد ESV

لا تزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت موديلات أخرى من جنرال موتورز التي تستخدم أنظمة المفاتيح نفسها معرضة للخطر. 

ويذكر أن قضية مشابهة رفعت في عام 2024 بشأن سيارة شيفروليه كامارو، والتي زعم أنها عرضة للسرقة بسبب موجات الراديو "غير الآمنة". 

كما تذكر الواقعة بفضيحة "كيا بويز" حيث كانت بعض سيارات كيا وهيونداي تسرق باستخدام ذاكرة USB.

شيفروليه شيفروليه تاهو جنرال موتورز سيارات سرقة سيارات

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جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

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