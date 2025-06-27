التمريرة بـ 40 ألف جنيه استرليني.. بنود مثيرة في عقد رونالدو الجديد مع النصر

أعلن النصر السعودي تجديد عقد كريستيانو رونالدو، الذي كان يفترض أن ينتهي في 30 يونيو الحالي، حيث يمتد عقد رونالدو الجديد لعامين، حتى صيف 2027.

عقد رونالدو مع النصر

بنود مثيرة في العقد الجديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي حيث كشفت صحيفة "الصن" البريطانية التفاصيل المثيرة التي أدت لتوقيع رونالدو عقده الجديد مع "العالمي"، على رأسها الراتب الضخم الذي سيحصل عليه النجم المخضرم، والذي يبلغ 178 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ووفقا للتقرير، فمن المقرر أن يحصل صاحب الـ40 عاما على 15% من أسهم النصر، وتقدر قيمتها بـ33 مليون جنيه إسترليني.

يُضاف إلى ذلك مبلغ 24.5 مليون جنيه استرليني كمكافأة توقيع، مع زيادتها إلى 38 مليونا إذا تم تفعيل السنة الثانية من العقد.

80 ألف جنيه إسترليني كمكافأة لكل هدف يسجله

كذلك يحصل رونالدو على 80 ألف جنيه إسترليني كمكافأة لكل هدف يسجله، مع زيادة مقدارها 20% في السنة الثانية، أما التمريرة الحاسمة فمكافأتها 40 ألف جنيه إسترليني، مع زيادة بالنسبة ذاتها في العام الثاني.

وفيما يتعلق بأداء الفريق، فستتم مكافأة رونالدو بـ8 ملايين جنيه إسترليني إذا فاز النصر بلقب الدوري السعودي، و6.5 مليون إذا فاز الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحصل كريستيانو على 4 ملايين جنيه إسترليني إذا توج هدافا للدوري السعودي، وهو المبلغ ذاته الذي يدفعه النصر كمصاريف لطائرة خاصة تنقل اللاعب وعائلته.

كذلك ينص العقد على حصول رونالدو على 60 مليون جنيه إسترليني من صفقات الرعاية مع شركات سعودية وآسيوية، و16 شخصا يعملون بدوام كامل لخدمته، منهم سائقون ومدراء للمنزل وطهاة وبستانيون وأفراد أمن.

مفاجآت عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

ورغم عدم تحقيق كريستيانو رونالدو أي لقب مع النصر حتى الآن، على الصعيد الرسمي، باستثناء البطولة العربية للأندية، فإنه سجل 93 هدفاً بكل البطولات وحقق جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين مرتين.

يشار إلى أن رونالدو خاض 41 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات على مدار الموسم الفائت 2024-2025، حيث سجل 35 هدفاً وصنع 4 أهداف.

من جهته أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات العالمية، أن هذه الصفقة تعد خطوة كبيرة من الدوري السعودي للمحترفين للحفاظ على وجود كريستيانو، الذي منح المسابقة هالة كبيرة منذ انتقاله إليها في شتاء عام 2023، لتصبح جاذبة لأفضل نجوم العالم خلال الفترة التالية.