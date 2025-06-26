فصل جديد من الشغف.. أول تعليق من رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر حتى 2027

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل الدائر حول مستقبله مع نادي النصر السعودي، بإعلانه رسميًا تجديد عقده مع "العالمي" حتى عام 2027، ليستمر مشواره الحافل في الملاعب السعودية بقميص النصر، في خطوة أكد خلالها عزمه على كتابة المزيد من الإنجازات.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر خلالها ممسكًا بقميص النصر الذي حمل الرقم "2027"، إلى جانب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله الماجد، وعلّق عليها قائلاً: "فصل جديد يبدأ.. نفس الشغف، نفس الحلم.. لنصنع التاريخ معًا".

من جهته، أعلن نادي النصر التجديد عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، ظهر فيه رونالدو على أحد الشواطئ مرددًا عبارته الشهيرة: "النصر إلى الأبد"، فيما أرفق النادي الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: "القصة تستمر مع القائد التاريخي".

ويأتي تجديد التعاقد مع "الدون" في ظل المستويات المذهلة التي يقدمها منذ انتقاله إلى صفوف النصر في ديسمبر 2022، حيث نجح في تسجيل 93 هدفًا في مختلف البطولات، وتُوج بلقب هدّاف الدوري السعودي للمحترفين في موسمين متتاليين، كما دخل التاريخ بعدما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري.

ويمثل استمرار رونالدو حتى عام 2027 إضافة ضخمة لمسيرة نادي النصر الطامح إلى العودة إلى منصات التتويج على الصعيدين المحلي والقاري، كما يعزز من القيمة التسويقية للدوري السعودي في ظل استقطاب نخبة من نجوم الكرة العالمية.

ويبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 39 عامًا، ومن المتوقع أن يكون عام 2027 هو عام اعتزاله كرة القدم داخل الملاعب، ليكتب آخر فصول مسيرته الكروية بقميص النصر، في ظل علاقة وصفها اللاعب بـ"التاريخية" مع الجماهير والإدارة، قائلًا في أكثر من مناسبة: “أنا هنا من أجل صناعة المجد لا جمع المال”.

وبهذا الإعلان، يُغلق نادي النصر صفحة الشائعات حول مستقبل قائده، ويركز على المضي قدمًا في المنافسة على البطولات القادمة، بقيادة أحد أبرز أساطير كرة القدم في التاريخ.