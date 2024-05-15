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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بشرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام اليوم، الأربعاء، استهداف قوة خاصة بقذيفة TBG مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام  دكها مرابض مدفعية الاحتلال شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام جرافةً إسرائيليةً من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمالي المقبرة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 221 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و80 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35,233 شهيد و79,141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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