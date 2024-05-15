دبابة مركفاه.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" منطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أعلنت كتائب القسام تفجير عين نفق في قوة إسرائيلية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت تقارير فلسطينية؛ إلى أن عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء استشهدوا ، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.