دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة لمواجهة الترجي التونسي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، في طريقها إلى تونس.

هذا وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.