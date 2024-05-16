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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بموقف عربى موحد لدعم القضية الفلسطينية

محمود قاسم عضو مجلس
محمود قاسم عضو مجلس النواب

أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى القمة العربية التى تنعقد آليوم بدولة البحرين الشقيقة مشيراً إلى الاهمية الكبيرة للقاءات الثنائية التى سيعقدها الرئيس السيسى مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.

 


وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إن مشاركة الرئيس السيسى في القمة سيكون دورها التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات خاصة أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حاليًا في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفًا واضحًا رافضًا لهذا التحرك من المجتمع الدولي موضحاً أن الرأى العام العربى يعطى أكبر اهتمام للقمة العربية ولديه آمال كبيرة فى تتواكب مخرجات القمة مع التطورات المفصلية التي تمر بها المنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة منذ عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر 2023 وما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أدت إلى تدمير البنية الأساسية للقطاع، وسقوط ما يقرب من 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع وتمدده واندلاع حرب إقليمية شاملة بدت مؤشراتها في الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.


وقال النائب محمود قاسم : إن انعقاد هذه القمة العربية يأتى في ظل تطورات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات المعقدة والمتداخلة معًا، وبما يتطلب ضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم فى تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة التى بدت على مشارف مرحلة جديدة من التغيرات والتحولات الفارقة في مسيرتها مشيراً إلى خطورة التحديات الإقليمية وما ترتبط بسعى القوى الإقليمية غير العربية لتنفيذ مشاريعها داخل المنطقة العربية سواء ما يتعلق بالمشروع الإسرائيلي الذي يشكّل التصعيد في غزة أحد ملامحه بعد أن وصلت الحكومة الأشد يمينية في تاريخ إسرائيل إلى سُدة الحكم برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وما تتبناه الحكومة من مشروعات تسعى للتوسع والضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.


وأشاد النائب محمود قاسم بمواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك موقف عربى موحد لدعم القضية الفلسطينية وانهاء معاناة الفلسطينيين وتنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة

محمود قاسم عبد الفتاح السيسي البحرين القمة العربية القادة العرب

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