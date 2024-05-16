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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 عيال.. الأم المتهمة بإلقاء رضيعها في الجيزة: مش عارفة أصرف عليه

طفل أبو النمرس
طفل أبو النمرس

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على طفل ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية، بالجيزة لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، حيث انتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة محافظة الفيوم التحريات

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