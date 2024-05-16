في عملية مشتركة مع سرايا القدس.. كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الخميس، في عملية مشتركة بين "القسام" و"سرايا القدس" استهدف المجاهدون دبابة مركافا بقذيفة "الياسين 105".

وأكدت كتائب القسام، اشتبك المجاهدون مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، تدمر ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" ووقع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام، إنها دمرت أيضا دبابة "ميركفاه 4" متوغلة شرق مدينة جباليا بعبوة "شواظ" وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت أيضا كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية آخري من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" جنوب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.