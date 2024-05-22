الاتحاد الأوروبي يتفق على إدراج 10 عناصر جديدة على قائمة عقوبات إيران

كشف مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على إدراج 10 عناصر جديدة على قائمة عقوبات إيران.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة عقوبات إيران.

وقال أحد المصادر إن الخطوة مرتبطة بدعم إيران لوكلاء مسلحين في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه البلاد لروسيا.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في السابق على تشديد العقوبات على إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة على إسرائيل.