ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون ضرورة تكثيف الجهود لوقف فوري للنار بغزة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تم في بداية الاتصال بينهما، تبادل التهنئة بين ولي العهد، والرئيس الفرنسي بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة ايرباص لشراء 105 طائرات.

ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.