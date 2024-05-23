محافظ الدقهلية يفتتح ممشى السنبلاوين الجديد بطول 1 كيلو

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم الخميس ممشى أهل السنبلاوين الجديد والذي أقيم علي ترعة الشون بعد تغطيتها ذدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو .

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب بمركز ومدينة السنبلاوين النائب أحمد العوضي ، والنائب هشام الحصري ، والنائب محمد السعيد ، النائب أسامه عبدالعاطي ، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ورئيس مركز ومدينة السنبلاوين سابقا.

وقال " مختار " إن الممشي الجديد هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأبناء مدينة السنبلاوين في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتوجيهاته بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم .

وأوضح " المحافظ " بأن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا .

وأشار " مختار " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

