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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح ممشى السنبلاوين الجديد بطول 1 كيلو

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم الخميس ممشى أهل السنبلاوين الجديد والذي أقيم علي ترعة الشون بعد تغطيتها ذدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو .
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب بمركز ومدينة السنبلاوين النائب أحمد العوضي ،  والنائب هشام الحصري ، والنائب محمد السعيد ، النائب أسامه عبدالعاطي ، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ،  أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ورئيس مركز ومدينة السنبلاوين سابقا.
وقال " مختار " إن الممشي الجديد هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأبناء مدينة السنبلاوين في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتوجيهاته بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم .
وأوضح " المحافظ " بأن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا .
وأشار  " مختار " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس السيسي.
 

 

30 مليون جنية 5 مليون جنيه الجمهورية الجديدة رئيس مركز ومدينة مدينة السنبلاوين

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