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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال تنسحب من ترشحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

قال النائب الصومالي والسفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي علي سعيد فقي إن الصومال تخطط للانسحاب من ترشيحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد ضغوط من كينيا التي تسعى أيضًا للحصول على المنصب الرفيع.

وقال الفقي إن السلطات تخطط للضغط على وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف حاجي لسحب ترشيحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة ضربة كبيرة للبلاد.

وأضاف "من المؤسف أن أنباء تفيد بأن الصومال ينسحب من السباق على رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي"، بحسب ما أورده موقع صوماليا جارديان.

وتابع "أن موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي له تأثير كبير، ليس فقط لأنه مهم للبلاد، ولكنه أيضًا يرفع من مكانتنا الوطنية."

وترشح إلى منصب رئيس مفوضية الاتحاد المعارض الكيني والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينجا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، لخلافة التشادي موسى فقي الرئيس الحالي للمفوضية الذي تنتهي ولايته في فبراير المقبل حيث تجري الانتخابات. 

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