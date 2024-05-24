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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدة..ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 7 كيلو مخدرات بالقليوبية

متهمين
متهمين

ضبطت مديرية أمن القليوبية 4 أشخاص بينهم سيدة  لقيامهم بالاتجار فى المخدرات و بحوزتهم 7 كيلو مخدرات من الحشيش والايس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث يفيد تمكن قوة امنية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات.
وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين 4 اشخاص بينهم سيدة وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية وفى احد الاكمنة القى القبض على المتهمين وبحوزتهم  7 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الآيس  وميزان حساس.
وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

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