الجيش الأوكراني: خسائر القوات الروسية في الحرب تتجاوز نصف مليون عسكري

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت 25 مايو 2024 أن ضحايا الجيش الروسي في الحرب تجاوز نصف مليون عسكري.

وأوضحت الأركان الأوكرانية في بيان لها أن الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 25 مايو 2024 وصلت إلى حوالي 500080 عسكري، بما في ذلك 1140 جنديًا آخرين قتلوا أو جرحوا في القتال في اليوم الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش دمر 7650 دبابة روسية (+15 في اليوم الماضي)، و14786 مركبة قتالية مدرعة (+11)، و12929 نظام مدفعية (+27)، و1082 نظام إطلاق صواريخ متعدد (+2)، و814 نظام دفاع جوي (+27). +1)، 356 طائرة، 326 مروحية، 10414 مركبة جوية بدون طيار (+4)، 2209 صواريخ كروز، 27 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 17608 مركبة آلية (+39)، و2104 وحدات معدات خاصة (+3).