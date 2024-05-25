مد تشغيل المترو ساعة إضافية اليوم.. إيه الحكاية؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، وتحديدا جماهير النادي الأهلي، اليوم السبت، متابعة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

مفاجأة من الانفاق لجماهير الاهلي

قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، مد ساعات التشغيل لساعة إضافية، اليوم السبت، مع تقليل زمن التقاطر لـ 4.30، بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقى.

وأوضحت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه سيتم العمل حتى الواحدة صباحا، ومرور قطار كل 4 دقائق و30 ثانية، يوم السبت القادم للوصول فى أسرع وقت.

أشارت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إلى أن هناك تجهيزات خاصة بمحطة الاستاد؛ نظرا لإقامة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي فى استاد القاهرة - كما سيتم استقبال الجمهور فريق خدمة العملاء لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

ولفتت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إلى أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والآخر سيكون 9 دقائق.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بدافع تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الأفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب رادس.

وتشهد مباراة الأهلي والترجي التونسي حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الفريق الأحمر، يتخطى 70 ألف مشجع، بعد نفاد التذاكر بالكامل.

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل، تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

مباراة الأهلى والترج ى

ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة لضمان حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، بينما التعادل السلبي سيذهب باللقاء لوقت إضافي وقد يمتد لركلات ترجيح، بينما أي تعادل إيجابي يعني تتويج بطل تونس بلقب الأميرة السمراء.

والتقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، وفق ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويتطلع الاهلى للعودة بنتيجة إيجايبة من رادس تسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى لضمان التتويج باللب للمرة الخامسة على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى.

في المقابل يبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه في أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

غيابات في المباراة

ويدير مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع مازيمبى في ذهاب نصف النهائي ثم فاز بثلاثية دون رد على بطل الكونغو ليتأهل للمباراة النهائية ويتعادل سلبياً مع الترجى في رادس بذهاب نهائي البطولة.

في المقابل افتتح افتتح الترجى التونسى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً وفى دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسى بهدفين دون رد ثم خسر من الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولى مرتين ذهاباً وإياباً ثم فاز على النجم الساحلى بثنائية ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد وفى ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد ليتأهل لنهائى البطولة ويتعادل سلبياً مع الاهلى بذهاب نهائي البطولة.

ويغيب على معلول عن الأهلى في مباراة الترجى التونسى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.