الجبهة الوطنية: منتصر هريدي أمين عام تنظيم أمانة قسم ثان أكتوبر

أصدرت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، قرارا بتعيين المستشار منتصر هريدي، أمين عام التنظيم لحزب الجبهة الوطنية عن قسم ثان اكتوبر، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

بدوره، بعث "هريدي" برسالة عقب قرار تعيينه، قائلا: "في لحظة تحمل الكثير من الفخر والمسؤولية، أتقدم بكل معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الأمين العام اللواء كمال الدالي على ثقته الغالية، واختياره لي لتولي مهام أمين عام تنظيم الجبهة الوطنية – قسم ثاني أكتوبر".

وأضاف أمين تنظيم الجبهة الوطنية عن قسم ثان أكتوبر: "إن هذه الثقة ليست مجرد منصبا أو تكليفا، بل هي مسؤولية وطنية عزيزة تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدرها، وأن نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ونعمل بروح الفريق الواحد لدعم استقرار الدولة وبناء تنظيم قوي يخدم أهالي مدينة 6 أكتوبر ويعكس صورة مشرفة لحزب الجبهة الوطنية".

وأردف: "أتوجه بالشكر الخالص للواء كمال الدالي، ذلك القائد الوطني الذي طالما كان له دور بارز في دعم القيادات الشابة وإعطائهم الفرصة لخدمة الوطن من مواقع مؤثرة. هذه الثقة ستظل وسامًا على صدري ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء".

واختتم المستشار منتصر هريدي، قائلا: "أعاهد الله وأعاهدكم أن أبذل كل ما في وسعي أنا وزملائي في التنظيم لأكون على قدر المسؤولية، وأن نعمل ليل نهار لخدمة أبناء أكتوبر، وتقديم نموذج مشرف للتنظيم الوطني الذي يتفاعل مع قضايا المواطنين ويسعى لحلها بصدق وإخلاص.. إن مصر بحاجة إلى كل يد مخلصة وكل فكر واعٍ وكل قلب ينبض بالوطنية. ونحن في الجبهة الوطنية سنظل سندًا لهذا الوطن، وركيزة حقيقية في بناء مستقبل يليق بأبناء مصر جميعًا. شكرًا اللواء كمال الدالي على هذه الثقة الكريمة.. شكرًا لكل زملائي وأبناء الحزب على الدعم والمساندة... وعهدًا علينا أن نبقى دائمًا في الصفوف الأمامية لخدمة الوطن".