قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
اليوم.. انطلاق الجلسة التشاورية برعاية حماة الوطن لتشكيل قائمة انتخابات الشيوخ
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
للنشر 12 منتصف الليل))تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
تحققت بإرادة القيادة السياسية.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تحوّلت من صحراء لإنجاز يفوق التوقعات|فيديو
جيش الاحتلال يطالب السكان بالاتجاه لمنطقة المواصي والامتناع عن العودة لمناطق القتال الخطيرة
«صبرت وربنا عوّضني» .. محمد شريف يكشف كواليس العودة للأهلي
جمال شعبان يوجه رسالة للشباب لتجنب سكتات القلب
جمال شعبان: من يمتلك الغذاء والدواء يكون صاحب قرار
عبد الناصر محمد يدخل دائرة الترشيحات لمنصب مدير الكرة في الزمالك
شرط «جون إدوارد» وراء التعاقد مع مدير كرة من خارج الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية: منتصر هريدي أمين عام تنظيم أمانة قسم ثان أكتوبر

منتصر هريدي
منتصر هريدي
القسم السياسي

أصدرت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، قرارا بتعيين المستشار منتصر هريدي، أمين عام التنظيم لحزب الجبهة الوطنية عن قسم ثان اكتوبر، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

بدوره، بعث "هريدي" برسالة عقب قرار تعيينه، قائلا: "في لحظة تحمل الكثير من الفخر والمسؤولية، أتقدم بكل معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الأمين العام اللواء كمال الدالي على ثقته الغالية، واختياره لي لتولي مهام أمين عام تنظيم الجبهة الوطنية – قسم ثاني أكتوبر".

وأضاف أمين تنظيم الجبهة الوطنية عن قسم ثان أكتوبر: "إن هذه الثقة ليست مجرد منصبا أو تكليفا، بل هي مسؤولية وطنية عزيزة تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدرها، وأن نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ونعمل بروح الفريق الواحد لدعم استقرار الدولة وبناء تنظيم قوي يخدم أهالي مدينة 6 أكتوبر ويعكس صورة مشرفة لحزب الجبهة الوطنية".

وأردف: "أتوجه بالشكر الخالص للواء كمال الدالي، ذلك القائد الوطني الذي طالما كان له دور بارز في دعم القيادات الشابة وإعطائهم الفرصة لخدمة الوطن من مواقع مؤثرة. هذه الثقة ستظل وسامًا على صدري ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء".

واختتم المستشار منتصر هريدي، قائلا: "أعاهد الله وأعاهدكم أن أبذل كل ما في وسعي أنا وزملائي في التنظيم لأكون على قدر المسؤولية، وأن نعمل ليل نهار لخدمة أبناء أكتوبر، وتقديم نموذج مشرف للتنظيم الوطني الذي يتفاعل مع قضايا المواطنين ويسعى لحلها بصدق وإخلاص.. إن مصر بحاجة إلى كل يد مخلصة وكل فكر واعٍ وكل قلب ينبض بالوطنية. ونحن في الجبهة الوطنية سنظل سندًا لهذا الوطن، وركيزة حقيقية في بناء مستقبل يليق بأبناء مصر جميعًا. شكرًا اللواء كمال الدالي على هذه الثقة الكريمة.. شكرًا لكل زملائي وأبناء الحزب على الدعم والمساندة... وعهدًا علينا أن نبقى دائمًا في الصفوف الأمامية لخدمة الوطن".

حزب الجبهة الوطنية منتصر هريدي أمانة الجبهة الوطنية بالجيزة الجبهة الوطنية قرارات الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

منتصر هريدي

الجبهة الوطنية: منتصر هريدي أمين عام تنظيم أمانة قسم ثان أكتوبر

الرئيس السيسي

إسكان النواب: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة صناعية إقليمية بفضل توجيهات الرئيس

وزير التعليم

وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب

بالصور

بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد