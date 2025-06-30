أمانة المواطنة بحزب الجبهة الوطنية تناقش خطتها لتعزيز قيم الانتماء ومكافحة التمييز

عقدت أمانة المواطنة المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، وبحضور اللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية المركزية، وعدد من الأمناء المساعدين، لبحث خطة الأمانة في الفترة المقبلة.

ناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها: تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء، والتعاون مع أمانتي السياحة والشؤون الدينية للترويج لمسار العائلة المقدسة كمقصد سياحي عالمي، إلى جانب إعداد بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لتنظيم ورش عمل بالمحافظات حول قيم الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز.

وأكدت الشوباشي على استكمال التشكيل خلال الأيام المقبلة وفق معايير الكفاءة، وعلى ضرورة التعاون مع الأمانات النوعية المختلفة لرفع الوعي المجتمعي، ودعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية.