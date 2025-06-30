الجبهة الوطنية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو : إرادة شعب وإنقاذ وطن

ينظم اليوم حزب الجبهة الوطنية، ممثلاً بأمانة جنوب سيناء، احتفالية في مقره لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو. يُقام هذا الحدث بحضور النائب غريب حسان، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، وجميع قيادات وكوادر وأعضاء الأمانة بالمحافظة.

أكد الحزب أن هذه الذكرى العظيمة لثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأعادت للدولة المصرية هويتها واستقرارها.

وصرح النائب غريب حسان، الأمين العام للحزب، بأن الشعب المصري انتفض دفاعاً عن وطنه ورفض محاولات اختطاف الدولة. وأشار إلى الدور الوطني الحاسم للقوات المسلحة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستجابة لإرادة الشعب وحماية البلاد من الانهيار.

وأضاف الأمين العام للحزب أن ما تحقق بعد 30 يونيو هو تأسيس لجمهورية جديدة تقوم على العدالة والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

واختتم النائب غريب حسان كلمته بتوجيه التحية للشعب المصري و لقائد مسيرة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 30 يونيو، "الذكرى العزيزة على كل مصري"، مردداً: "تحيا مصر.. وتحيا ثورة 30 يونيو".