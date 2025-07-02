إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو

أعلن حزب الجبهة الوطنية، اختيار الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، أمينًا لأمانة المرأة بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن تشكيل الأمانات النوعية للحزب بالمحافظة.

وقال الإعلامي أحمد دياب، خلال تقديم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، تم اختيارها أمينًا لأمانة المرأة بمحافظة الجيزة لحزب الجبهة الوطنية.



ويعول حزب الجبهة الوطنية على الدور الحيوي الذي ستقوم به الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في إثراء العمل الحزبي والمجتمعي داخل المحافظة، من خلال رؤيتها المتقدمة في دعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها في الشأن العام، بما ينعكس إيجابيًا على برامج الحزب وأهدافه في تمكين المرأة المصرية على المستويات كافة، وهو النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية.