إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن اختيار الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، أمينًا لأمانة المرأة بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن تشكيل الأمانات النوعية للحزب بالمحافظة.



وتشغل الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح منصب مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، ولها تاريخ طويل في العمل الصحفي والإعلامي على مدار السنوات الماضية.

ويعول حزب الجبهة الوطنية على الدور الحيوي الذي ستقوم به الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في إثراء العمل الحزبي والمجتمعي داخل المحافظة، من خلال رؤيتها المتقدمة في دعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها في الشأن العام، بما ينعكس إيجابيًا على برامج الحزب وأهدافه في تمكين المرأة المصرية على المستويات كافة، وهو النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية.