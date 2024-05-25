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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر .. التبول فى الشارع يعرضك للحبس 6 أشهر بالقانون

التبول فى الشارع
التبول فى الشارع

تعتبر ظاهرة التبول فى الشارع من الظواهر السلبية وغير الأخلاقية فى مجتمعنا، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات لم ينص صراحة على عقوبة لـ ظاهرة التبول ، إلا أن ظاهرة التبول تدخل ضمن الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء والتى يعاقب علبها قانون العقوبات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التبول فى الشارع طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التبول فى الشارع

وتنص المادة (278) من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم 2 من شهر يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا) كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.

وتوجه صباح  اليوم وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على المشكلات واحتياجات المواطنين في المحافظة.

ويتفقد الوفد البرلماني مركز السيطرة بالديوان، والمركز التكنولوجي، وحلقة الأسماك بالسقالة، ومحطة اليسر، كما يتفقد وفد اللجنة شاطئ (4)، وشاطئ العائلات، ويتفقد مول العرب، ومجمع خدمات الدهار، ومشروع الإسكان الاستثماري، بعدد 36 عمارة بعدد 720 وحدة سكنية، وموقف النقل الداخلي.

وتتفقد لجنة الإدارة المحلية في اليوم الثاني للزيارة غدا الأحد، مجزر الغردقة، ومحطة المعالجة الثلاثية،وتفقد مصنع تدوير المخلفات التابع لجمعية هيبكا، وتفقد المجمع الصناعي، وتفقد ورش الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف، وتفقد مزرعة الجوجوبا، كما يتفقد الوفد البرلماني في اليوم الثالث للزيارة ميناء سفاجا البحرى.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكل من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، سامية توفيق.

التبول الشارع ظاهرة التبول الأفعال الفاضحة قانون العقوبات

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