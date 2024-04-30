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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. كثرة التبول علامة على مرض يسبب الوفاة وأماكن بالجسم تحافظ على ثبات العطر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

 

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها بصورها خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة.

 

5 خطوات بسيطة لالتقاط صور مميزة بكاميرا الهاتف

 

يجهل الكثير من الأشخص  إلتقاط الصور من الهاتف، لذلك نقدم خمس خطوات بسيطة لالتقاط صور مميزة باستخدام كاميرا الهاتف.

 

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

 

شارك مصمم الأزياء أحمد عبد الله متابعيه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور إطلالة النجمة رزان مغربي، خلال حضورها حفل ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، الذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

 

أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

 

يكره بعض الأشخاص فصل الصيف نتيجة لرائحة العرق بالرغم من وضع الكثير من العطور ولكن دون جدوي فرائحة العطور لا تدوم، لذلك كشف موقع هيلثي عن خمسة أماكن في الجسم يمكن أن تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم.

 

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة

 

يعتقد الكثير من الأشخاص أن كثرة التبول المستمرة لفترة طويلة علامة على مرض السكري فقط ، ولكن هناك مرض أخر أشد خطورة من علاماته المبكرة كثرة التبول .

 

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

 

ينطوي اضطراب الوسواس القهري على نمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها، وتُسمى الوساوس، وتدفعك تلك الوساوس إلى سلوكيات تُكرر فيها فعل الأشياء، وتُسمى كذلك السلوكيات القهرية.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة ندى موسى رزان مغربى العطر التبول الوسواس القهري

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