5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

يكره بعض الأشخاص فصل الصيف نتيجة لرائحة العرق بالرغم من وضع الكثير من العطور ولكن دون جدوي فرائحة العطور لا تدوم، لذلك كشف موقع هيلثي عن خمسة أماكن في الجسم يمكن أن تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم تشمل ما يلي:

خمسة أماكن في الجسم تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم

خمسة أماكن في الجسم تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم

رقبة: رش العطر على الرقبة، وخاصة على الجزء الخلفي منها حيث يوجد نقاط النبض. يمكن للحرارة الطبيعية للجسم في هذه المنطقة أن تساعد على تبخر العطر ببطء وتثبيت رائحته.

معصمي اليدين: ضع العطر على معصمي اليدين وامزجهما معًا برفق. تحتوي هذه المنطقة على العديد من الأوردة القريبة من السطح، مما يتيح للعطر أن يتفاعل مع الهواء وينتشر.

خلف الأذنين: رش العطر خلف الأذنين بلطف. هذه المنطقة تكون دافئة بشكل طبيعي وتحتوي على العديد من النقاط النبضية، مما يساعد على تبخر العطر ببطء وثباته لفترة أطول.

خمسة أماكن في الجسم تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم

منطقة الصدر: رش رائحة العطر على منطقة الصدر قرب القلب. يمكن أن يساعد الحرارة الطبيعية للجسم في هذه المنطقة على تبخر العطر وإطلاق رائحته عندما تتحرك.

شعرك: رش العطر على فرشاة الشعر ومررها بلطف على شعرك. يتمسك الشعر بالروائح بشكل جيد ويمكنه الاحتفاظ بالعطر لفترة أطول.

خمسة أماكن في الجسم تساعد في ثبات رائحة العطر طوال اليوم

مع مراعاة هذه الأماكن وتطبيق العطر بشكل معتدل، يمكن أن تتمتعي برائحة العطر المفضلة لديك طوال اليوم.