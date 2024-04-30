المؤتمر: كلمة رئيس الوزراء بالرياض تعكس دعم مصر للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، نيابة عن الرئيس السيسي، تعكس قدرة الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن تطرق رئيس الوزراء إلى القضية الفلسطينية، يعكس دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض تهجير الفلسطينيين، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن أكثر من 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة خلال الفترة الماضية تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

ولفت أمين اللجان المتخصصة بالمؤتمر، إلى موقف مصر القوي في الأزمة الراهنة، والذي يتجلى منذ بداية العدوان على غزة، من خلال التنديد بالهجوم الإسرائيلي وتحوله إلى عقاب جماعي، فضلا عن الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، ثم الإصرار على إنفاذ المساعدات إلى القطاع.

واختتم أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر تصريحاتها، مؤكدًا على أن كلمة الدكتور مصطفى وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته للضغط على إسرائيل لوقف أي أعمال عسكرية مخططة في رفح الفلسطينية، ولوقف كامل لإطلاق النار، خاصة أن العدوان على قطاع غزة يدخل في شهره الثامن.