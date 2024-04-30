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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة

التبول
التبول

يعتقد الكثير من الأشخاص أن كثرة التبول المستمرة لفترة طويلة علامة على مرض السكري فقط ، ولكن هناك مرض أخر أشد خطورة من علاماته المبكرة كثرة التبول .

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك " إن كثرة التبول منحا العلامات الشائعة لمرضى السكري وبعض الأخرى أخطرها سرطان المثانة.

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لذا يجب إذا أجرى المريض تحليل السكري وثبت عدم إصابته به فيجب إجراء تحليل السرطان إذا كان هناك حالة مستمرة من كثرة التبول.


ونعرف جميعنا أن الاكتشاف المبكر لمرض السرطان يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المريض وحمايته من المضاعفات، وفقد تشمل مؤشرات مرض سرطان المثانة وأعراضه الآتي:

دم في البول (لبيلة الدموية مما قد يسبب اتخاذ البول لونًا أحمر فاتحًا أو لون الكولا، ورغم ذلك فقد يبدو البول طبيعيًا ويكتشف الدم بفحص معملي
كثرة التبول
ألم أثناء التبول
ألم الظهر
متى يجب زيارة الطبيب
إذا لاحظت أن البول قد تغير لونه وكنت قلقًا من احتوائه على دم، فحدد موعدًا مع الطبيب المعالج لك لفحصه حدد أيضًا موعدًا مع طبيبك المعالج إذا كانت لديك علامات أو أعراض أخرى تقلقك.
 

المثانة سرطان المثانة مرض السرطان مرض سرطان مرضى السكري مرضى السكر

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