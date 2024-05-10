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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحذر من أكل الشارع بسبب المرض اللعين.. فيديو

حسام موافى
حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج مرض السكري ليس عبارة عن روشتة فقط، بل هو قائم على 3 عناصر أساسية وهي، «نظام غذائي، ممارسة الرياضة، الأدوية».

وقال موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن علاج الميكروب الحلزوني بتمثل في الوقاية وليس في الأدوية، مناشدا الأطفال والشباب بعدم الأكل خارج المنزل.

الميكروب الحلزوني

وتابع حسام موافي: الإصابة بالميكروب الحلزوني يتنقل عن طريق اللعاب أو البراز أو حتى العطس، لذا يجب البعد نهائيا عن أكل الشارع، ويؤدي إلى حموضة شديدة.

وأوضح حسام موافي، أن حساسية الأدوية لها علاج وحل سهل، موضحًا أن الميكروب الحلزوني لعين، لأنه يعيش تحت العشاء المخاطي لذا يتم إعطاء المريض 3 أدوية مرة واحدة لعلاجه.

وأكمل موافي: علاج الميكروب الحلزوني يتراوح من أسبوعين إلى 2 أسابيع، ويحتاج إلى الانتظام في الأدوية. https://www.youtube.com/watch?v=i_ZGgYE2IzU

الأطفال والشباب الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي حسام موافي صدى البلد قناة صدي البلد

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