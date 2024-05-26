أبوالغيط: التعاون العربي الأفريقي متجذر ويؤكد ترابطنا حضارياً وثقافياً على مر التاريخ

نظّمت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، احتفال بالذكرى الستين لقمة منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في القاهرة عام 1964، تحت شعار: رحلة أفريقيا على مدى 60 عاما: من إنهاء الاستعمار إلى التكامل، وذلك بحضور السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية والدولية، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والسفير د. محمد لابارننج سفير جمهورية الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة في جمهورية مصر العربية، وتورديتا راتب راتباي نائب رئيس ديوان الإتحاد الأفريقي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن احتفال جامعة الدول العربية بيوم أفريقيا، يصادف الذكرى ال61 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، الاتحاد الأفريقي حالياً، ونستذكر انعقاد القمة الأولى لمنظمة الوحدة الافريقية بالقاهرة في هذه القاعة العريقة عام 1964.



وأضاف أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية والدولية، أن التعاون العربي الأفريقي المتجذر لطالما أكد على ترابط الشعوب العربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وانسانياً وتجارياً على مر التاريخ، والذي خلق على إثره تضامن سياسي عميق بين كلا الطرفين.

وأوضح أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية دائماً ما تعمل بشكل متناغم ومتوافق مع الاتحاد الافريقي بهدف بناء شراكة عربية وأفريقية ذات أبعاد وأهداف استراتيجية واعده وبناءه لبناء السلام والأمن والعمل على حفظهما في دول المنطقتين

وأشار أبو الغيط أن التعاون المؤسسي يعد أمراً حتمياً لخلق مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية في آن واحد، وقد ساعدت علاقات الجوار الممتدة دون عوائق طبيعية على الاندماج والتلاقي بين الشعوب العربية والأفريقية، خاصة وأن نحو 10 دول عربية أعضاء في جامعة العربية هم أيضاً أعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما أسهم في صناعة مواقف مشتركة، وتقوية الرغبة نحو صياغة مستقبل أفضل يتكامل فيه أبناء المنطقتين العربية والأفريقية.