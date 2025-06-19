الاحتلال: دمرنا أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ تابعة للنظام الإيراني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال إنه تم دمرنا أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ رادارات ووسائل استشعار تابعة للنظام الإيراني.



وأضاف أنه، استهدفنا مفاعل آراك النووي الإيراني خلال الليل، وقصفنا الليلة الماضية موقعا في نطنز يستخدم لتطوير أسلحة نووية، وأن الموقع الذي قصفناه في نطنز يحتوي معدات متطورة تساهم في تسريع البرنامج النووي الإيراني.

وتابع: قصفنا مواقع صناعية عسكرية تابعة للنظام الإيراني شملت مصانع مواد أولية وأجزاء صواريخ باليستية، ودمرنا أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ رادارات ووسائل استشعار تابعة للنظام الإيراني.