أخبار العالم | استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.. والصين تجلي رعايها من تل أبيب عبر مصر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

كشف الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن استخدامه صواريخ "سجيل" طويلة المدى وفائقة الثقل ضمن الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق" التي تستهدف العمق الإسرائيلي، في إطار الرد الإيراني المتواصل على الهجوم الإسرائيلي المفاجئ المعروف باسم "الأسد الصاعد".

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتعل الحرب الجارية بين تل أبيب وطهران لتدمير مسار الدبلوماسية، في إشارة إلى مفاوضات الاتفاق النووي.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط عسكرية لمهاجمة إيران، في إطار التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني والتصعيد المستمر بين تل أبيب وطهران.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يرفض مناقشة احتمال قيام الولايات المتحدة باستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

أعربت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، عن إدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، محذرة من أنها قد تمهّد الطريق لانفجار "حرب شاملة جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، في أول تعليق رسمي لها على التصعيد المتواصل بين تل أبيب وطهران.

إيران ترحب بعرض ترامب للاجتماع وسط تصعيد متواصل مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن إيران أعربت عن استعدادها لقبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع في وقت قريب، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين طهران وتل أبيب.

قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل في إشعار إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.

كشف مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي بدأ في نقل عدد من الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط خشية تعرضها لهجوم إيراني محتمل، وذلك ضمن خطة وقائية تهدف إلى تأمين القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة.

يعتزم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات نووية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة المقبلة، في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي غربي، وذلك في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسع النطاق بين إسرائيل وإيران.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة توثق لحظة بدء الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تجاه إسرائيل، وذلك ضمن عملية "الوعد الصادق 3" والتي تدخل يومها السابع.