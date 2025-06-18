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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة "Guardian Glass" العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج المستخدم في واجهات المباني والأبراج السكنية والتجارية، والمنتجة لزجاج صديق للبيئة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة في المباني، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، مؤكداً اهتمام وسعي وزارة الإسكان نحو توطين مكونات المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال الجهات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة لمكونات المشروع وتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب إطلاق استراتيجية البناء الأخضر خلال الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالم WUF12  التي تتضمن كود البناء بمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

حلول المستدامة

كما أكد الوزير أهمية التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تبنّي أفضل الحلول المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة البنية التحتية العمرانية، حيث استعرض مسئولو "Guardian Glass" جانباً من منتجات الشركة ومن بينها (Coated Glass)، وهو نوع من الزجاج تمت معالجته لتحسين خصائصه، لعزل الحرارة، بجانب استعراض امكانات الشركة لانتاج الزجاج الموفر للطاقة، ويُستخدم في الأبنية الحديثة، والواجهات الزجاجية، والمباني الخضراء لتوفير الطاقة، بجانب استعراض عددٍ من المشروعات على مستوى العالم التي قامت الشركات بتوريد منتجاتها إليها.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بالتنسيق مع الشركة للعمل على توفير الاحتياجات من الزجاج لمشروعات الوزارة بالمدن الجديدة، من خلال مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وعقد اللقاءات المستمرة لمواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة.

وزير الإسكان واجهات المباني صناعة الزجاج استهلاك الطاقة البناء

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