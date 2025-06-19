قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال: دمرنا أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ تابعة للنظام الإيراني
وزير الخارجية: تداعيات بالغة الخطورة على أمن المنطقة حال استمرار التصعيد
الصواريخ الإيرانية تستهدف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقر المخابرات
أبرز مباريات اليوم الخميس 19-6-2025 والقنوات الناقلة
الجيش الأمريكي ينقل أصولا عسكرية خوفا من الهجمات الإيرانية
تبدأ 5 يوليو | ننشر ضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج "الدور الثاني"
جيش الاحتلال: نحقق في إطلاق إيران صاروخًا برأس متفجر أكبر من صاروخ «شهاب 3»
دعاء الضيق الشديد ..فرج الهم والحزن بهذه الكلمات
بعد قبول الاستئناف على حكم الإعدام.. 10 معلومات بقضية قاتل مالك مقهى أسوان
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف منشأة خنداب النووية وسط إيران
إسعاف الاحتلال: إصابة 30 شخصا في الهجوم الإيراني على تل أبيب
وزير خارجية إيران: إسرائيل ستدفع ثمن هجماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ 5 يوليو | ننشر ضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج "الدور الثاني"

امتحانات أبناؤنا في الخارج
امتحانات أبناؤنا في الخارج
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025 من يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. الفئات المسموح لها التقدم لآداء الدور الثاني 

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر


امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. .. المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط


أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج 2025 الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات

ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول


امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) 

- تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية

- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024  /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية


المستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) 

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم أبناؤنا في الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

علم السعودية

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج

أسعار الذهب في مصر

جولد بيليون تكشف نتائج اجتماع الفيدرالي على أسعار الذهب

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد