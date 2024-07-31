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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة الإسرائيلية: إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد نتج عن تصرفاتها

نتنياهو
نتنياهو

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد نتج عن تصرفاتها وسنستخدم كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل ".

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وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية: “حزب الله سيتحمل مسؤولية التصعيد في المناطق الشمالية وسنعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم”.

وأضاف متحدث الحكومة الإسرائيلية:" الحرب لا تنتهي حتى  تلبية أهدافنا كافة بإعادة جميع المحتجزين وإيقاف التهديدات ضد إسرائيل".

وتابع متحدث الحكومة الإسرائيلية: “ملتزمون بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وسنطلق سراح المحتجزين عبر الضغوط العسكرية”.

حالة تأهب قصوى 

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب رفعت حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني على عملية اغتـ.يال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس".

 

وأكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على إلتزام إسرائيل تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى رغبتهم في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

 

من جانبه، قال الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إن طهران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها "وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة".

 

فيما توعد المرشد علي خامنئي بالثأر لاغتيال هنية، وأضاف أن هذا "واجب على إيران، الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس".

 

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام، مضيفًا أن إسرائيل "جلبت لنفسها عقابا قاسيا".

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