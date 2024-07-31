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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لدينا حق الرد.. الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بالمسئولية عن اغتيال إسماعيل هنية

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

شددت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على أن طهران لديها الحق بالرد على انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها؛ وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية كشريك وداعم لإسرائيل.

وكشفت الخارجية الإيرانية عن توقعاتها من المجتمع الدولي بفرض تدابير عقابية ضد إسرائيل.

ووفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن وزارة خارجية الجمهورية الإيرانية أصدرت اليوم بياناً بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس.

وجاء نص البيان: "في صباح يوم الأربعاء 31 أغسطس 2024، استشهد المجاهد الدؤوب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والصديق القديم لشهيد القدس الفريق الحاج قاسم سليماني وأحد قادة المقاومة الفلسطينية الشجعان، الذي كان ضيف حكومة وشعب إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، جراء عمل إرهابي من قبل العدو الإسرائيلي مما أدى إلى استشهاده".

وتابع البيان: "إن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، باعتباره أحد قادة الشعب الفلسطيني المنتخبين وأحد قادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير، دليل آخر على الطابع الإرهابي ودليل على الطبيعة العدوانية والمخالفة للقانون المافيوية الإجرامية التي تحكم الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن هذا العمل الإرهابي لا يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأضاف: "يأتي هذا الإجراء الذي قام به الكيان الإسرائيلي المجرم استمرارا لاغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في دول أخرى خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن العمل العدواني والإرهابي الجديد لهذا الكيان في اغتيال الشهيد هنية هو جزء من خطة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، خاصة في الأشهر العشرة الأخيرة، ومن أجل زيادة انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا".


واستطرد: "تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية حكومة أمريكا باعتبارها الداعم والمتواطئ مع الكيان الصهيوني في استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين، في ارتكاب هذا العمل الإرهابي الشنيع".

واختتم البيان بالقول: "تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال المجاهد الشيخ إسماعيل هنية، وتؤكد على حقها الأصيل في الرد بشكل مناسب على هذا العمل العدواني ضد سيادتها وحدة أراضيها، وتتوقع من البلدان والمنظمات الدولية والمنظمات المنسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال، معاقبة الكيان الإسرائيلي بشكل جدي وفعال واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والعقابية اللازمة ضد هذا الكيان المارق".


اغتيال اسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال  رئيس المكتب السياسي لها، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

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