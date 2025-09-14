تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟

يتزايد بحث المواطنين في مصر حول موعد انتهاء فصل الصيف وتطبيق التوقيت الشتوي 2025، لمعرفة موعد تغيير الساعة رسميا.

موعد انتهاء فصل الصيف 2025

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن فصل الصيف ينتهي يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ليبدأ بعده فصل الخريف الذي يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، فيما يحل فصل الشتاء يوم الأحد 21 ديسمبر ليستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

موعد تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2025



وفقا لقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 عند منتصف الليل، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من 12:00 صباحا إلى 11:00 مساء.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميا اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر



كانت الحكومة قد أعادت تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023 بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

وفي عام 2025 تم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام يوم الجمعة 25 أبريل مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

كيفية تغيير الساعة على الهواتف الذكية

على هواتف الأندرويد: الدخول على الإعدادات، اختيار الإعدادات الإضافية Additional setting، ثم "التاريخ والوقت"، وتفعيل الضبط التلقائي قبل إعادة تشغيل الهاتف.

على هواتف iPhone: الدخول على "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم "التاريخ والوقت"، وتفعيل خيار "التعيين تلقائيا" ليتم تحديث الساعة تلقائيا وفقا للتغييرات.

حالة الطقس المتوقعة منتصف سبتمبر 2025



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدلا صباحا، حارا رطبا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا ليلا.

كما تظهر شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية للسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يساعد على تلطيف الأجواء، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء 16 سبتمبر لتسجل السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و34 درجة، وشمال الصعيد بين 33 و35 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في جنوب الصعيد بين 38 و39 درجة.



تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء متباينة بين ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على بعض المناطق وانخفاضها تدريجيا على أخرى، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يتوقع أن يستمر الطقس الحار الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس معتدل نسبيا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر 2025

الأحد 14 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة.

الاثنين 15 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة.

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة.

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

الخميس 18 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة.

الجمعة 19 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة.

وتشير الأرصاد إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح أحيانا يسهم في تلطيف الأجواء ليلا.