الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة من تقلبات في الطقس على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستشهد استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، مما قد يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق المفتوحة.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد تدريجياً إلى مرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بفرص تشكل السحب الرعدية.

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة نسبياً في المنطقة الشرقية، فيما تميل إلى الاعتدال ليلاً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ونصحت الهيئة المواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات اليومية عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني خاصة أثناء هبوب الرياح أو تشكل العواصف الترابية، إضافة إلى توخي الحذر عند قيادة المركبات في المناطق المتأثرة بانخفاض الرؤية.