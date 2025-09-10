قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
توك شو

سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس
هاني حسين

درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. أرقام يهتم المواطن بمعرفتها من خلال خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على قيم درجات الحرارة .

حالة الطقس بالسواحل الشمالية

صرّح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن محافظة البحيرة تشهد اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأكد القياتي في تصريحات تليفزيونية، أن الطقس يميل إلى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر، لكنه يتحول إلى حار ورطب خلال ساعات النهار، خصوصًا في المناطق الداخلية، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي قد تتجاوز 80%، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

وأضاف أن الرياح معتدلة السرعة على معظم أنحاء المحافظة، وقد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ما يسهم جزئيًا في تلطيف الأجواء، لافتًا إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، وهو ما يعد مناسبًا لحركة الملاحة البحرية بالنسبة للقوارب الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القياتي إلى أن مدينة دمنهور سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 31 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 23 درجة مئوية، مع فروق طفيفة في باقي مراكز المحافظة.

واختتم القياتي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع التغيرات الجوية على مدار الساعة، وأنها ستوافي المواطنين بأي مستجدات حرصًا على سلامتهم وتيسير أنشطتهم اليومية.

مزيج من الأجواء الحارة والمعتدلة 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الفترة من الخميس 11 سبتمبر 2025 حتى الإثنين 15 سبتمبر 2025، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد مزيجًا من الأجواء الحارة والرطبة نهارًا مع اعتدال ملحوظ في فترات الليل، إلى جانب ظهور السحب والشبورة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس من الخميس حتى الإثنين


بحسب تقرير الأرصاد، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع حلول الليل، يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أول الليل، ثم يميل للاعتدال في آخره.

توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستوجب الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث المرورية.

سحب منخفضة ورطوبة مرتفعة


من المنتظر ظهور بعض السحب المنخفضة في فترات الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تزداد نسب الرطوبة بشكل لافت، ما يعزز الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المعلنة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات، الأمر الذي يجعل الطقس يبدو أكثر سخونة.

نشاط رياح يلطّف الأجواء


رغم الارتفاع الملحوظ في الرطوبة، فإن نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساهم في تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وفترات الليل، مما يخفف من وطأة الطقس الحار ويجعل الأجواء أكثر احتمالًا للمواطنين.
 

