بشرى من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك تحسنا واضحا في الأحوال الجوية بداية من الأسبوع الحالي، حيث عادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن درجة الحرارة على القاهرة الكبري تصل اليوم إلى 31 و32 درجة، متابعا: هناك تشكل للسحب المنخفضة والمتوسطة على جزء كبير من المحافظات مما يساهم على حجب أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ولفت إلى أن هناك نسمات رياح خلال فترات الليل، تؤدي إلى تلطيف الأجواء ليلا وتقليل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة، منوها بأن التحسن النسبي مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه مع نهاية الأسبوع ستصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة، متسرسلا: الأجواء أصبحت معتدلة إلى بجد كبير خلال فترات الليل المتأخرة.

وشدد على أننا نودع فصل الصيف، ونستقبل فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، منوها بأن هناك فرصا لتساقط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على السواحل الشمالية.