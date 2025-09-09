قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الانحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريع والقريبة من المسطحات المائية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.


وتكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
العاصمة الإدارية 33 22
6 اكتوبر 33 22
بنها 32 23 
دمنهور 31 23 
وادى النطرون 33 22
كفر الشيخ 31 21
المنصورة 31 23 
الزقازيق 32 23 
شبين الكوم 31 22 
طنطا 31 21 
دمياط 30 24 
بورسعيد 30 25 
الاسماعيلية 33 22 
السويس 33 23 
العريش 31 22 
رفح 30 21 
رأس سدر 33 24 
نخل 32 17 
كاترين 27 16 
الطور 32 25 
طابا 32 22 
شرم الشيخ 35 26 
الاسكندرية 31 22 
العلمين 30 22 
مطروح 30 23 
السلوم 32 20 
سيوة 33 19 
رأس غارب 34 25 
الغردقة 34 24 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 35 26 
شلاتين 36 26 
حلايب 33 27 
أبو رماد 34 26 
رأس حدربة 32 25 
الفيوم 32 23 
بني سويف 33 22 
المنيا 33 21 
أسيوط 34 21 
سوهاج 35 23 
قنا 36 24 
الأقصر 36 24 
أسوان 38 25 
الوادى الجديد 37 21 
أبوسمبل 37 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 40 29
المدينة 44 31
الرياض 43 28
المنامة 40 32 
أبوظبى 42 31 
الدوحة 42 31 
الكويت 46 32
دمشق 33 18 
بيروت 29 25 
عمان 29 17 
القدس 28 18 
غزة 29 22 
بغداد 42 25 
مسقط 32 26 
صنعاء 27 14 
الخرطوم 39 26 
طرابلس 36 27 
تونس 34 22
الجزائر 26 20 
الرباط 25 15 
نواكشوط 32 26 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 26 11
إسطنبول 29 20
إسلام آباد 35 24
نيودلهى 33 25 
جاكرتا 33 23    
بكين 31 19 
كوالالمبور 33 24
طوكيو 33 25 
أثينا 31 21 
روما 28 19 
باريس 23 14 
مدريد 27 16 
برلين 25 15
لندن 20 12
مونتريال 23 13
موسكو 21 09 
نيويورك 22 13
واشنطن 25 14
أديس أبابا 20 13 

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار رطب شديد الحرارة طقس مائل للحرارة

وزير الإسكان
الاجهاض
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
